Carlo Ancelotti, menedżer Evertonu, chce w lecie być aktywnym na rynku transferowym. "The Toffees" zajęli dopiero 12. miejsce w zakończonym sezonie Premier League.

Włoski szkoleniowiec uznał, że tylko wzmocnienia mogą pozwolić zespołowi na podjęcie walki o wyższe lokaty.

Dlatego Ancelotti liczy na nowych graczy, a Immobile ma być głównym celem transferowym.

30-leni napastnik Lazio Rzym notuje świetny sezon. Na dwie kolejki przed końcem strzelił 34 gole i jest liderem klasyfikacji snajperów w Serie A. W bieżących rozgrywkach w Europie tyle samo bramek zdobył tylko Robert Lewandowski. Bundesliga już skończyła sezon, a Włoch ma jeszcze szansę, aby się poprawić i zgarnąć Polakowi sprzed nosa "Złotego Buta".



Immobile ma ważny kontrakt z Lazio do 2023 roku.



Blisko Rzymu ma być Branislav Ivanović. Tak twierdzą serbskie "Novosti". 36-letni obrońca jest wolnym zawodnikiem, skończyła mu się umowa z Zenitem Petersburg, a z Ancelottim zna się z czasów gry w Chelsea Londyn. Tak więc dla Serba byłby to powrót do Premier League.