Były trener SSC Napoli Carlo Ancelotti może podpisać kontrakt z Evertonem. Klub z Liverpoolu, po zwolnieniu Marca Silvy, poszukuje nowego szkoleniowca i to właśnie Włoch ma być dla Anglików kandydatem numer jeden.

Jak donosi Sky Sports, Ancelotti zjawił się w poniedziałek w "mieście Beatlesów", by negocjować objęcie posady trenera "The Toffees". Większościowy właściciel klubu Fahrad Moshiri i prezes Bill Kenwright mają być zdeterminowani, by zakontraktować 60-latka.

Ancelotti prowadził Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego od lipca 2018 roku. W zeszłym sezonie zajął z zespołem drugie miejsce w Serie A.

Obecne rozgrywki były dla ekipy spod Wezuwiusza znacznie gorsze. Po 16 kolejkach "Azzurri" okupują dziewiątą lokatę, mając już 18 punktów straty do liderującego Juventusu.

W obliczu słabej formy, mimo zwycięstwa 4-0 z belgijskim KRC Genk w meczu Ligi Mistrzów, Ancelotti stracił pracę, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Gennaro Gattuso.