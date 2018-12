Jan Bednarek znowu pojawił się w pierwszym składzie Southampton w 16. kolejce Premier League, ale nie uchronił swojej drużyny od porażki. "Święci" przegrali na wyjeździe z Cardiff 0-1.

Polskiego obrońcy nie było w składzie Southampton przez ponad dwa miesiące. Szerokim składzie. Jego pojawienie się w jedenastce na mecz w Cardiff można więc uznać za niespodziankę. Jan Bednarek po raz ostatni pokazał się 7 października w spotkaniu z Chelsea i nie było to wspomnienie, które chciałby zapamiętać. Jego drużyna przegrała 0-3.



Tym razem reprezentant Polski też nie ma powodów do zadowolenia. Będące w strefie spadkowej Southampton nie wywiozło żadnego punktu w meczu z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie i mimo że trzymało się dosyć długo, to gospodarze trafili do siatki na kwadrans przed końcem. Stało się to po fatalnym błędzie Jannika Vestergaarda, który został wyprzedzony przez Calluma Patersona.



Zawodnik gospodarzy pewnie pokonał bramkarza.



Cardiff City - Southampton FC 1-0 (0-0)

1-0 Paterson (75.)