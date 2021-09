"Czerwone Diabły" chciałyby związać się z pomocnikiem nową, długoletnią umową i są gotowe mu płacić ponad 250 tysięcy funtów tygodniowo.

Portugalczyk trafił na Old Trafford w styczniu 2020 roku. Od tego czasu rozegrał 86 meczów, strzelając 44 gole i zaliczając 26 asyst.



Fernandesa do pozostania miał przekonać transfer rodaka Cristiana Ronalda, a także podwyżka płacy - o prawie 100 tysięcy funtów tygodniowo.



Według "The Sun" nowy kontrakt obowiązywałby do 2026 roku, a więc rok dłużej niż obecny.

Zdjęcie Bruno Fernandes (z lewej) i Cristiano Ronaldo / AFP

