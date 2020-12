Premier League. Brighton & Hove Albion słabszy od Southampton FC

Brighton & Hove Albion przegrał przed własną publicznością z Southampton FC 1-2 (1-1). W barwach gości oglądaliśmy Jana Bendarka.

11. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-07 21:00 | Stadion: The American Express Community Stadium | Arbiter: David Coote Brighton & Hove Albion FC Southampton FC 1 2 DO PRZERWY 1-1 P. Groß 26' J. Vestergaard 45' D. Ings 81'

Po dziesięciu seriach gier wyżej w tabeli plasowała się ekipa Jana Bednarka, która była także uznawana za faworyta starcia. Grające przed własną publiką Brighton zawiesiło jednak poprzeczkę wysoko i to właśnie gospodarze jako pierwsi wpakowali piłkę do siatki. Uczynili to po rzucie karnym, podyktowanym za zagranie ręką Jamesa Ward-Prowse'a. "Jedenastkę" na gola w 26. minucie zamienił Pascal Gross.

Jeszcze przed zmianą stron przyjezdni doprowadzili do remisu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 45. minucie trafił Jannik Vestergaard.



Po zmianie stron obraz gry był dość wyrównany, ale to drużynie Bednarka udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 81. minucie rzut karny, podyktowany za faul na granicy pola karnego na bramkę zamienił Danny Ings.

1 2 Brighton & Hove Albion FC Southampton FC Ryan Veltman Webster Dunk Lamptey White Bissouma March Groß Connolly Welbeck McCarthy Walker-Peters Bednarek Vestergaard Bertrand Armstrong Ward-Prowse Djenepo Romeu Walcott Adams SKŁADY Brighton & Hove Albion FC Southampton FC Mathew Ryan 87′ 87′ Alex McCarthy Joël Veltman Kyle Walker-Peters Adam Webster Jan Bednarek 56′ 56′ Lewis Dunk 45′ 45′ Jannik Vestergaard Tariq Lamptey Ryan Bertrand 81′ 81′ Ben White Stuart Armstrong 89′ 89′ Yves Bissouma James Ward-Prowse Solomon March 13′ 13′ 46′ 46′ Moussa Djenepo 26′ (k.) 26′ (k.) 80′ 80′ Pascal Groß 47′ 47′ Romeu Vidal Oriol 64′ 64′ Aaron Anthony Connolly 69′ 69′ Theo Walcott 82′ 82′ Danny Welbeck Che Adams REZERWOWI Jason Steele Fraser Forster Dan Burn Mohamed Salisu Abdul Karim Bernardo Fernandes da Silva Junior Jack Stephens Steven Alzate Ibrahima Diallo 81′ 81′ Alireza Jahan Bachsch 69′ 69′ Nathan Redmond 64′ 64′ Neal Maupay 46′ 46′ 81′ (k.) 81′ (k.) Daniel Ings 82′ 82′ Leandro Trossard Shane Long

STATYSTYKI Brighton & Hove Albion FC Southampton FC 1 2 Posiadanie piłki 47,1% 52,9% Strzały 13 9 Strzały na bramkę 5 5 Rzuty rożne 4 3 Faule 12 12 Spalone 2 3



