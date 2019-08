Mathias Pogba, brat broniącego barw Manchesteru United Paula Pogby, był gościem hiszpańskiego programu "El Chiringuito". Głównym temat jego wypowiedzi była oczywiście postać najsławniejszego spośród rodzeństwa reprezentanta Francji, który, zdaniem Mathiasa, wciąż może zmienić barwy klubowe jeszcze tego lata.

Transfer Paula Pogby do Realu Madryt był dla Zinedine'a Zidane'a priorytetowym celem na letnie okienko transferowe. Mimo, że hiszpańskie drużyny mogą rejestrować nowych zawodników do 2 września, wszystko wskazywało na to, że po zamknięciu okienka transferowego w Premier League przenosiny Francuza na Półwysep Iberyjski są już wykluczone. Manchester United utraciłby bowiem filar swojej drużyny, a z racji niemożności kupna nowych piłkarzy, nie mógłby sprowadzić odpowiedniego następcy Pogby.

Tę narrację przerwał jednak swoimi wypowiedziami w "El Chiringuito" brat Paula - Mathias. 28-latek stwierdził wprost, że Paul chce odejść ze swojej obecnej drużyny, a także dodał że to jego młodszy brat jest tym zawodnikiem, którego brakuje Zidane'owi.



"Nie jest niemożliwym to, że Florentino Perez (prezes Realu Madryt - przyp. red.) zakontraktuje mojego brata. Nie można stwierdzić, że Paul na pewno zostanie w Manchesterze. Do 2 września wszystko może się wydarzyć" - mówił Mathias.



28-letni napastnik jest zawodnikiem czwartoligowego zespołu CD Manchego Ciudad Real, a na Półwysep Iberyjski trafił kilkanaście dni temu z francuskiego Tours FC.

Zdjęcie Bracia Paul (z lewej) i Mathias (z prawej) Pogba / Joaquin Sarmiento / AFP

