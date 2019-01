Brat Paula Pogby, Mathias, jednoznacznie stwierdził, dlaczego Manchester United notował kiepskie wyniki od początku sezonu. Jego zdaniem wina leżała po stronie byłego szkoleniowca, Jose Mourinho.

O tym, że Mourinho i Pogba nie rozumieją się tak, jak powinni, wiedziała cała piłkarska Anglia. "The Special One" wysyłał Francuzowi sprzeczne sygnały - a to powierzając mu opaskę kapitana, a to sadzając na ławce rezerwowych.

Po odejściu Mourinho wyniki United uległy znacznej poprawie. Nowy trener Ole Gunnar Solskjaer wygrał wszystkie dotychczasowe pięć spotkań, notując świetny bilans bramkowy 16-3.



- Problemem był Jose Mourinho, od samego początku do końca. W szatni, poza szatnią, wszędzie. Mourinho zawsze chciał być w centrum uwagi - ocenił w rozmowie z Goal.com brat Paula Pogby, Mathias.

Mathias Pogba także jest piłkarzem, a od września jego klubem jest francuskie FC Tours. Wcześniej występował m.in. w holenderskiej Sparcie Rotterdam oraz w klubach ze Szkocji, Anglii i Włoch.

Zdjęcie Paul Pogba / AFP