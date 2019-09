Bramkarz zespołu angielskiej ekstraklasy piłkarskiej Manchesteru United David De Gea podpisał nowy kontrakt, który związał go z klubem z Old Trafford do czerwca 2023 roku. Hiszpan jest zawodnikiem United od ośmiu lat.

Początkowo zespół planował przedłużyć z zawodnikiem umowę tylko o jeden rok, ale ostatecznie zdecydowano się na kontrakt długoterminowy.

- Jest dla mnie zaszczytem, że będę miał możliwość kontynuowania kariery w Manchesterze. Osiem lat tu spędzonych są najlepszymi w mojej sportowej karierze - powiedział 28-letni De Gea, który w barwach zespołu Premier League rozegrał dotychczas 367 meczów.

Zadowolony z przedłużenia umowy z Hiszpanem jest także trener Ole Gunnar Solskjaer.

- David jest fantastycznym zawodnikiem, w ostatnich latach nie raz udowadniał, że jest najlepszy na świecie - przyznał norweski szkoleniowiec, który deklaruje, że chce wprowadzić w tym sezonie zespół na szczyt tabeli.



Po pięciu kolejkach Premier League, United zajmuje w tabeli czwarte miejsce z dorobkiem 8 pkt. Prowadzi Liverpool - 15 pkt, przed Manchesterem City - 10 pkt i Tottenhamem Hotspur - 8 pkt.

Zdjęcie David de Gea / AFP