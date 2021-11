Premier League bliska rekordowej sprzedaży praw telewizyjnych za granicą

Premier League

Władze Premier League są bliskie sprzedaży praw telewizyjnych do pokazywania meczów w Stanach Zjednoczonych za około dwa miliardy dolarów, ustanawiając rekord ich zagranicznej sprzedaży podał "Financial Times", powołując się na źródła zbliżone do tej sprawy.

