Liverpool dokonał dość zaskakującego ruchu transferowego, pozyskując z drugoligowego Preston North End środkowego obrońcę Bena Daviesa. W ten sposób "The Reds" chcą uszczelnić defensywę, która ucierpiała na skutek kontuzji swoich filarów. Do Liverpoolu został wypożyczony także Ozan Kabak z Schalke 04.

Virgil van Dijk, Joe Gomez i Joel Matip - to trzej środkowi obrońcy, na których z powodu kontuzji nie może liczyć trener Juergen Klopp.

Liverpool sięgnął więc do Daviesa, występującego na zapleczu Premier League.

25-latek jest wychowankiem Preston, z którego był wielokrotnie wypożyczany. W 2017 roku już na dobre wrócił do ekipy, w której rozegrał dotąd 145 spotkań.

Transfer do Liverpoolu to dla niego duże sportowe wyzwanie - nie dość, że pierwszy raz będzie miał okazję zagrać w angielskiej ekstraklasie, to na dodatek zrobi to w barwach aktualnego mistrza kraju.

To nie jedyny transfer przeprowadzony w poniedziałek między Liverpoolem a Preston. "The Reds" wypożyczyli bowiem do klubu z Championship 19-letniego Seppa van den Berga.

TB

