Przedstawiciele klubów Premier League spotkali się w poniedziałek, by przedyskutować kwestię rozgrywania spotkań ligi angielskiej w okresie świątecznym. Pojawiły się głosy, by przełożyć 20. kolejkę Premier League, aby odciążyć nieco drużyny borykające się w coraz większym stopniu z zakażeniami koronawirusem.

Premier League. Nawet Covid-19 nie powstrzyma ligi angielskiej

Jednak, jak informuje BBC, ostatecznie nie zdecydowano się na radykalne rozwiązanie, czyli przełożenie całej kolejki w okresie świątecznym.

Kluby otrzymały zalecenie, by nie odwoływać meczów, jeżeli mają do dyspozycji przynajmniej 13 zdrowych piłkarzy z pola oraz bramkarza.

Jak przyznaje BBC, podejrzewa się, że w gronie klubów, które optowały za przełożeniem meczów Premier League był m.in. Liverpool. Po niedzielnym spotkaniu Liverpoolu z Tottenhamem, szkoleniowiec "The Reds" Juergen Klopp oświadczył, że w zaistniałej sytuacji rozgrywanie ligowych meczów 26 i 28 grudnia to pomysł w praktyce mało wykonalny. - To niemożliwe, nie mamy po prostu piłkarzy do gry - przekonywał Niemiec.



Władze Premier League w specjalnym komunikacie potwierdziły medialne doniesienia i zapewniły, że chcą kontynuować sezon bez zakłóceń.



