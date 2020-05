Wszystko wskazuje na to, że przygoda Bartosza Kapustki z Leicester City zakończy się jedynie na trzech występach w pierwszym zespole. 23-latek potwierdził, że latem chce odejść z angielskiej drużyny.

Był objawieniem Euro 2016, ale po turnieju zniknął z radaru kibiców piłkarskich. Bartosz Kapustka nie przebił się w Leicester City i zamierza odejść z drużyny, choć jego kontrakt wygasa dopiero latem 2021 roku.

- Zdecydowanie chciałbym odejść latem. Wypożyczenie nie wchodzi w grę. Myślę, że klub, by tego nie chciał, bo został mi tylko rok kontraktu - powiedział Kapustka na kanale Canal+ Sport.

Skrzydłowy trafił do Leicester latem 2016 roku, tuż po bardzo udanych w jego wykonaniu mistrzostwach Europy. Niestety, w pierwszym zespole ówczesnego mistrza Anglii zagrał tylko trzykrotnie - wszystkie występy zanotował w Pucharze Anglii na początku 2017 roku.



Później Kapustka był wypożyczany - najpierw do niemieckiego SC Freiburg, a następnie do belgijskiego Oud-Heverlee Leuven. Na domiar złego w marcu 2019 roku nabawił się poważnej kontuzji - zrywając więzadła krzyżowe w kolanie.

W obecnym sezonie Kapustka zanotował jedynie dwa występy w drużynie Leicester U-23.

