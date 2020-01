Manchester City pewnie pokonał niżej notowanego rywala i rozgromił Aston Villę aż 6-1. Jedną z najbardziej wyróżniających się postaci na boisku był Sergio Aguero, który w spotkaniu z „The Villans” podbił bramkowy rekord ligi.

22. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-12 17:30 | Stadion: Villa Park | Widzów: 41823 | Arbiter: J. Moss Aston Villa FC Manchester City 1 6 DO PRZERWY 0-4 A. El Ghazi 90' R. Mahrez 18',24' S. Aguero 28',57',81' Gabriel Jesus 45'

Strata Manchesteru City do Liverpoolu jest bardzo duża. "Obywatele" zamiast patrzeć się w górę tabeli, muszą póki co spoglądać za swoje plecy, gdzie cały czas blisko nich znajduje się Leicester. Podopieczni Jospea Guardioli wydają się być jednak w dobrej dyspozycji i od porażki z Wolverhampton wygrali w czterech kolejnych spotkaniach, triumfując również w derbowym spotkaniu z Manchesterem United.

Goście dzisiejszego meczu nie dali żadnych szans Aston Villi i strzelanie zaczęli już w 18. minucie. Riyad Mahrez otrzymał podanie od Sergio Aguero i popędził w stronę bramki Oerjana Nylanda. Algierczyk minął kilku rywali i strzałem po ziemi wpakował piłkę do siatki.

Niespełna sześć minut później ofensywny gracz "Obywateli" po raz drugi pokonał bramkarza Aston Villi. Zawodnicy Guardioli rozegrali składną akcję, którą prawie udało się zatrzymać zawodnikom gospodarzy. Prawie, bo Gabriel Jesus zdołał musnąć piłkę i wystawił ją do Mahreza, a ten dopełnił formalności.

Kibice z niebieskiej części Manchesteru ledwo co skończyli celebrować zdobytą bramkę, a ich ulubieńcy ponownie trafili do bramki. W 28. minucie Kevin De Bruyne otrzymał podanie z głębi boiska i zagrał do Sergio Aguero. Argentyńczyk oddał mocny strzał z dystansu i w efektowny sposób pokonał bramkarza "The Villans".

"Obywatele" dołożyli jeszcze jedno trafienie tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Do siatki z najbliższej odległości trafił Jesus, a asystę ponownie zaliczył De Bruyne. Belg dograł bardzo precyzyjną piłkę, którą wystarczyło jedynie musnąć w kierunku bramki.



Drugą połowę w lepszym stylu rozpoczęli zawodnicy City. David Silva zagrał do Aguero, ten poradził sobie z obrońcami rywali i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał Nylanda. Podopieczni Guardioli nadal atakowali i po chwili groźnie z dystansu uderzył Joao Cancelo, lecz tym razem dobrze interweniował bramkarz Villi.

Mecz pomimo jednostronnego przebiegu dostarczył sporo emocji w samej końcówce. Najpierw w 81. minucie świetnie grający Mahrez dobrze zagrał do Aguero, a napastnik City po raz trzeci trafił do siatki. Chwilę potem Ilkay Guendogan sfaulował w polu karnym Hassana Trezegueta. Stały fragment gry na gola zamienił Anwar El Ghazi.

Dla Aguero był to wyjątkowy mecz. Trzy zdobyte bramki spowodowały, że stał się on najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Premier League, wyprzedzając przy tym Thierrego Henry’ego. Napastnik Manchesteru City jest obecnie 4. najlepszym strzelcem w historii ligi, mając na swoim koncie 177 trafień.



1 6 Aston Villa FC Manchester City Nyland El Mohamady Hause Konsa Ngoyo Mings Taylor El Ghazi Grealish Drinkwater Hourihane Luiz Ederson Cancelo Mendy Stones De Bruyne Fernandinho Hernández Silva Mahrez 2 Aguero 3 Jesus SKŁADY Aston Villa FC Manchester City Oerjan Haskjold Nyland . Ederson Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah Joao Cancelo Kortney Hause Benjamin Mendy Ezri Konsa Ngoyo John Stones Tyrone Mings 63′ 63′ Kevin De Bruyne Neil Taylor 50′ 50′ 63′ 63′ . Fernandinho 90′ (k.) 90′ (k.) 53′ 53′ Anwar El Ghazi 71′ 71′ Rodrigo Hernández Cascante 80′ 80′ Jack Grealish David Silva 79′ 79′ Danny Drinkwater 18′, 24′ 18′, 24′ Riyad Mahrez 71′ 71′ Conor Hourihane 28′, 57′, 81′ 28′, 57′, 81′ Sergio Aguero 65′ 65′ Douglas Luiz Soares de Paulo 45′ 45′ Gabriel Jesus REZERWOWI Lovre Kalinić Claudio Andres Bravo Munoz James Chester 63′ 63′ Nicolas Otamendi Frédéric Guilbert Kyle Walker 79′ 79′ Henri Lansbury 63′ 63′ Philip Foden 65′ 65′ Marvelous Nakamba 71′ 71′ Ilkay Guendogan 71′ 71′ Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet Bernardo Silva Indiana Vassilev Raheem Sterling

STATYSTYKI Aston Villa FC Manchester City 1 6 Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 5 20 Strzały na bramkę 2 13 Rzuty rożne 2 4 Faule 5 11 Spalone 1 0