Premier League. Artur Boruc "rozbił" Chelsea, remis zespołu Bednarka

Ekipa Bournemouth z Arturem Borucem w składzie sensacyjnie rozbiła Chelsea 4-0 w meczu 24. kolejki Premier League. To pierwsze zwycięstwo zespołu Boruca u siebie nad "The Blues" po pięciu z rzędu porażkach. Drugi z Polaków Jan Bednarek nie miał tyle radości, bo jego Southampton podzieliło się punktami z Crystal Palace.

Boruc wiele zrobił, by zespół Bournemouth nie musiał gonić wyniku. Nasz bramkarz doskonale spisał się w 39. min, gdy Cesar Azpilicueta zamykał dokładne dośrodkowanie na skraju pola karnego i od razu oddał atomowy strzał blisko lewego słupka. Uderzenie obrońcy "The Blues" tylko dlatego nie wpadło do siatki, że skuteczną obroną popisał się były reprezentant Polski.

Strzegący bramki Polak i cała defensywa dbała o czyste konto, a już dwie minuty po wznowieniu gry w drugiej połowie Joshua King wyprowadził Bournemouth na zaskakujące prowadzenie. Napastnik gospodarzy otrzymał w polu karnym podanie od Davida Brooksa i nabiegając na piłkę bez zastanowienia kropnął pod poprzeczkę, nie dając Kepie Arrizabaladze żadnych szans na interwencję.

Minął nieco ponad kwadrans i zespół Boruca podwyższył prowadzenie, a gola tym razem wpakował Brooks. Walijczyk przeprowadził świetną solową akcję, finalizując ją strzałem z pola karnego w prawy dolny róg bramki Arrizabalagi.

Zespół Bournemouth na tym nie spoczął i w 73. min skarcił Chelsea trzecim golem, a raz drugi na listę strzelców wpisał się King.

W 80. min Boruc błysnął fantastyczną interwencją! Hazard crossowym podaniem znalazł Azpilicuetę, ten zagłówkował z bardzo bliska, lecz Polak "zanurkował" i odbił piłkę, a obrońcy wybili. To była "setka" dla gości.



Takie sytuacje z reguły się mszczą i w piątej minucie doliczonego czasu gry gości dobił Charlie Daniels.



Co warte odnotowania, poprzednio ekipa Boruca pokonała Chelsea u siebie - uwaga - we wrześniu 1988 roku!

Bournemouth - Chelsea Londyn 4-0





Zdjęcie Artur Boruc /Getty Images



Umiarkowane powody do radości miał drugi Polak, podstawowy obrońca Southamptonu Jan Bednarek. Zespół naszego stopera w 41. min stracił gola, którego po podaniu Androsa Townsenda strzelił Wilfried Zaha. Napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej wykorzystał fakt, że obrońcy "Świętych" zasłaniali piłkę i mocnym strzałem prawą nogą z ok. 11 metrów przy bliższym słupku pokonał spóźnionego z interwencją Aleksa McCarthy’ego.

Po dwunastu minutach piłka jeszcze raz zatrzepotała w siatce "Świętych", ale sędzia nie uznał gola Jamesa Tomkinsa, odgwizdując faul. Chwilę później do protokołu meczowego, z powodu żółtej kartki, trafiło nazwisko Bednarka.

Gospodarze wywalczyli punkt, a do remisu w 77. min doprowadził James Ward-Prowse, finalizując popisową akcję zespołową. Anglik zamykał ostatnie podanie, niepilnowany wbiegł w tempo w pole karne i płaskim strzałem nie dał szans golkiperowi. W ostatnich minutach, po drugiej żółtej kartce dla Zahy, goście kończyli spotkanie w osłabieniu.

Do niespodzianki doszło także w starciu lidera Premier League Liverpoolu z Leicester, choć "The Reds" imponująco rozpoczęli spotkanie. Już w 3. minucie Sadio Mane znalazł sobie świetną pozycję po precyzyjnym podaniu w pole karne i nie zawahał się, tylko doskonale strzelił w prawy dolny róg bramki.

Gdy oba zespoły myślami były już w szatni na przerwę, w drugiej minucie doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził Harry Maguire, oddając piorunujący strzał z pola karnego. Podaniem głową asystował mu Benjamin Chilwell.

Poradził sobie za to faworyzowany Tottenham, choć przegrywał u siebie z Watfordem. Gola dla gości w 38. min strzelił Craig Cathcart, który po wrzutce z kornera w dużym zamieszaniu w "16" wygrał pojedynek o pozycję i zaskoczył bramkarza.

Gospodarze zaczęli odwracać losy meczu, gdy do zakończenia spotkania pozostawało dziesięć minut. Najpierw do remisu doprowadził Son Heung-Min, a siedem minut później do asysty gola dopisał Fernando Llorente.

AG