W ostatnim środowym meczu Premier League Arsenal pokonał Manchester United 2-0. „Kanonierzy” zagrali dobry mecz i wygrali po raz pierwszy, od kiedy drużynę objął Mikel Arteta.

21. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-01 21:00 | Stadion: Emirates Stadium | Widzów: 60328 | Arbiter: C. Kavanagh Arsenal Londyn Manchester United 2 0 DO PRZERWY 2-0 N. Pépé 8' S. Papastathopoulos 42'

Już w pierwszej akcji z daleka uderzał Marcus Rashford. Strzał był jednak zbyt lekki, żeby pokonać Bernda Leno i niemiecki bramkarz pewnie złapał piłkę.

Jednak to Arsenal wyszedł na prowadzenie. Sead Kolasinac wycofał piłkę, spod linii końcowej, do Nicolasa Pepe, który trafił do siatki.

W kolejnej akcji efektownie uderzał Pierre-Emerick Aubameyang. Piłka poszybowała jednak nad bramką.

Arsenal całkowicie zdominował rywali. W pierwszej połowie "Czerwone Diabły" nie potrafiły stworzyć groźnych sytuacji. "Kanonierzy" korzystali ze słabości rywali i zepchnęli ich do defensywy.

W 32. minucie dobrą sytuację miał Alexandre Lacazette. Na plecach miał Harry’ego Maguire’a ale zdołał się obrócić i oddać strzał z ostrego kąta. Nie trafił jednak bramkę. W kolejnej akcji minimalnie chybił też Lucas Torreira, który uderzał z daleka.

W 38. minucie błąd popełnił David de Gea popełnił błąd. Źle wybijał piłkę i przed polem karnym przejął ją Pepe. Trafił jednak w słupek.

Cztery minuty później skuteczniejszy był Sokratis Papastatopulos. Dośrodkowanie z rzutu rożnego przedłużył Lacazette. Zaskoczyło to bramkarza, który odbił piłkę. Spadła ona na nogę Greka, który z bliska trafił do siatki.

2 0 Arsenal Londyn Manchester United Gea Lindeloef Maguire Shaw Wan-Bissaka James Lingard Matić Fred Martial Rashford Leno Luiz Kolaszinać Papastathopoulos Maitland-Niles Oezil Torreira Di Pascua Xhaka Lacazette Aubameyang Pépé SKŁADY Arsenal Londyn Manchester United Bernd Leno David de Gea . David Luiz Victor Lindeloef 3′ 3′ 69′ 69′ Sead Kolaszinać Harry Maguire 42′ 42′ Sokratis Papastathopoulos Luke Shaw Ainsley Maitland-Niles Aaron Wan-Bissaka Mesut Oezil 58′ 58′ Daniel James Lucas Torreira Di Pascua 58′ 58′ Jesse Lingard Granit Xhaka 81′ 81′ Nemanja Matić 82′ 82′ Alexandre Lacazette Frederico Rodrigues Santos Pierre-Emerick Aubameyang Anthony Martial 8′ 8′ 62′ 62′ Nicolas Pépé Marcus Rashford REZERWOWI Damián Emiliano Martínez Sergio Romero Rob Holding Phil Jones Daniel Ceballos Fernández Brandon Williams 82′ 82′ Mattéo Guendouzi Olié Ashley Young 69′ 69′ 82′ 82′ Bukayo Saka 58′ 58′ Andreas Hoelgebaum Pereira Joseph Willock 81′ 81′ Juan Mata 62′ 62′ Reiss Nelson 58′ 58′ Mason Greenwood

Na początku drugiej połowy aktywniejsi byli piłkarze Manchesteru United. Arsenal się cofnął i pozwolił im rozwinąć skrzydła. Grał jednak bardzo uważnie i rywale nie potrafili zdobyć bramki.

W 54. minucie z daleka uderzył Fred. Skierował jednak piłkę w środek bramki i pewnie złapał ją Leno. Chwilę później, w pole karne, sprytnie zagrał Nemanja Matić. Do piłki doszedł Andreas Pereira, ale trafił w boczną siatkę.

Po godzinie gry Arsenal wyprowadził groźną kontrę. Mesut Oezil zagrał do Aubameyanga, który w polu karnym znalazł Lacazette’a. Jednak nic z tej akcji nie wyszło, bo Francuzowi przeszkodził obrońca. W odpowiedzi strzelał Rashford, ale uderzył za wysoko.

"Kanonierzy" dali się zdominować, ale w okolicach 80. minuty przeszli do ataku. Potrafili szybko dostać się w pole karne rywali. Jednak najczęściej ich akcje kończyły się niecelnymi strzałami. Czasami, tak jak w 79. minucie przy strzale Bukayo Saki, dobrze bronił de Gea.

W końcówce Manchseter United szukał jeszcze honorowego trafienia. Najpierw jednak Leno uprzedził Rashforda. Później, z rzutu wolnego, fatalnie uderzał Fred.

Wynik się już nie zmienił i po trzy punkty sięgnęli gospodarze. Dzięki temu awansowali na 10. miejsce. "Czerwone Diabły", mimo porażki, utrzymały się na piątej pozycji.

Arsenal - Manchester United 2-0

Bramki: 1-0 Pepe (8.), 2-0 Sokratis (42.)

STATYSTYKI Arsenal Londyn Manchester United 2 0 Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 3 7 Rzuty rożne 1 4 Faule 11 15

