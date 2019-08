Starcie Arsenalu Londyn z Burnley zainaugurowało drugą kolejkę Premier League. "Kanonierzy" pokonali niżej notowanego rywala 2-1 i z kompletem punktów wysunęli się na czoło ligowej tabeli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Fani Arsenalu wściekli na Laurenta Kościelnego. Wideo INTERIA.TV

Warto odnotować, że w kadrze meczowej "Kanonierów" znalazł się Sead Kolaszinac, którego zabrakło w wygranym 1-0 spotkaniu z Newcastle. Reprezentant Bośni wraz z Mesutem Oezilem byli objęci całodobowym dozorem policyjnym, gdyż obaj piłkarze znaleźli się w samym środku gangsterskich porachunków. Reprezentant Niemiec był nieobecny także dzisiaj. Nie wynikało to jednak ze względów bezpieczeństwach, a było spowodowane chorobą, która w czasie tygodnia nie pozwoliła Oezilowi odbyć pełnego mikrocyklu treningowego.



Reklama

Kolaszinac natomiast nie tylko znalazł się na ławce rezerwowych, ale także pojawił się na murawie w czasie drugiej połowy.



Arsenal wyszedł na prowadzenie po niezwykle ekwilibrystycznym trafieniu, którego autorem był Alexandre Lacazette. Francuz dobrze ustawił się w polu karnym rywala i po dośrodkowaniu Daniego Ceballosa z rzutu rożnego obrócił się z piłką z dwoma rywalami na placach i wślizgiem skierował piłkę do bramki między nogami bezradnego Nicka Pope'a.



Szczęście odwróciło się przeciwko londyńczykom tuż przed zmianą stron. Przy próbie zagrania piłki w pole karne przez Dwighta McNelia piłka odbiła się jeszcze od Sokratisa i wylądowała prosto pod nogami Ashleya Barnesa, a ten wyrównał.



Ostatnie słowo należało jednak do Arsenalu. Drugą asystę zanotował Ceballos, lecz po raz kolejny gol był przede wszystkim zasługą strzelca, którym był w tej sytuacji Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk popędził lewą flanką, zbiegł do środka, balansem ciała zwiódł obrońcę i pewnym strzałem pokonał Pope'a, zapewniając Arsenalowi komplet punktów.

Zdjęcie Alexandre Lacazette cieszy się z gola dla Arsenalu / PAP/EPA

2. kolejka Anglia - Premier League

2019-08-17 13:30 | Stadion: Emirates Stadium | Widzów: 60214 | Arbiter: M. Dean Arsenal Londyn Burnley FC 2 1 DO PRZERWY 1-1 A. Lacazette 13' P. Aubameyang 64' A. Barnes 43'

2 1 Arsenal Londyn Burnley FC Leno Luiz Monreal Papastathopoulos Ceballos Guendouzi Olié Maitland-Niles Willock Lacazette Aubameyang Nelson Pope Lowton Mee Pieters Tarkowski Berg Guðmunds­son Cork Westwood Wood Barnes McNeil SKŁADY Arsenal Londyn Burnley FC Bernd Leno Nick Pope 90′ 90′ . David Luiz Matthew Lowton Ignacio Monreal Ben Mee Sokratis Papastathopoulos Erik Pieters 83′ 83′ Daniel Ceballos Fernández James Tarkowski Mattéo Guendouzi Olié 72′ 72′ Johann Berg Guðmunds­son Ainsley Maitland-Niles Jack Cork Joseph Willock Ashley Westwood 13′ 13′ 71′ 71′ Alexandre Lacazette 61′ 61′ Chris Wood 64′ 64′ 38′ 38′ Pierre-Emerick Aubameyang 43′ 43′ 90′ 90′ Ashley Barnes 46′ 46′ Reiss Nelson Dwight McNeil REZERWOWI Damián Emiliano Martínez Joe Hart Calum Chambers Phil Bardsley 71′ 71′ Sead Kolaszinać Ben Gibson Henrich Mchitarjan Charlie Taylor 83′ 83′ Lucas Torreira Di Pascua Jeffrey Hendrick Gabriel Teodoro Martinelli Silva 72′ 72′ Aaron Lennon 46′ 46′ Nicolas Pépé 61′ 61′ Jay Rodriguez

STATYSTYKI Arsenal Londyn Burnley FC 2 1 Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 14 12 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 10 7 Faule 10 9 Spalone 5 1

TB