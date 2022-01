W bieżącym sezonie nie rozegrano już 20 spotkań Premier League. Wszystko wskazuje na to, że będą kolejne. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy to szalejąca pandemia.



Hitem najbliższego weekendu miały być w Anglii derby północnego Londynu. Ich rozegranie stanęło jednak pod znakiem zapytania. Arsenal złożył właśnie oficjalny wniosek o przełożenie wyjazdowej potyczki z Tottenhamem z powodu kłopotów ze skompletowaniem meczowej kadry.



Lista absencji zawodników pierwszego zespołu zaczęła się niebezpiecznie wydłużać w ostatnich godzinach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liverpool F.C. - Arsenal F.C. Skrót meczu (Eleven Sports) Eleven Sports

Cedric Soares, Bukayo Saka i Calum Chambers doznali kontuzji w czwartkowym półfinale Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem (0-0).

Wcześniej Thomas Partey, Mohamed Elneny, Pierre-Emerick Aubameyang i Nicolas Pepe wyjechali na Puchar Narodów Afryki. Granita Xhakę czeka kartkowa karencja. Z kolei Martin Odegaard przebywa w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Premier League. Mecz Tottenham - Arsenal nie dojdzie do skutku?

Wedle obowiązujących przepisów klub musi dysponować przynajmniej 13 graczami z pola i bramkarzem, by przystąpić do ligowej rywalizacji. "Kanonierzy" nie chcą jednak posyłać do prestiżowego boju piłkarzy z drużyny rezerw.

Wniosek Arsenalu władze Premier League rozpatrzą w sobotnie przedpołudnie.