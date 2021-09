Premier League. Apelacja Leeds w sprawie Pascala Struijka odrzucona

Holender został wyrzucony z boiska za atak na Harveya Elliotta, po którym pomocnik "The Reds" doznał poważnej kontuzji stawu skokowego. 18-latek przeszedł we wtorek operację, ale ma wrócić do gry jeszcze w tym sezonie.

Struijk opuści mecze z Newcastle United i West Ham United w Premier League, a także z Fulham w Pucharze Ligi. Będzie do dyspozycji 2 października w ligowym starciu z Watfordem.



Pascal Struijk

