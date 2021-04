Wszystko wskazuje na to, że Anthony Martial, napastnik Manchesteru United, w bieżącym sezonie już nie zagra. Taką informację przekazał na konferencji prasowej menedżer "Czerwonych Diabłów", Ole Gunnar Solskjaer.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Leicester City - Manchester United 3-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORT) . Eleven Sports

Martial wrócił do Anglii z kontuzją ze zgrupowania reprezentacji Francji. Początkowo wydawało się, że jego uraz nie jest groźny. Dokładniejsze badania nie napawają jednak optymizmem.

Reklama

- Niestety, Anthony skręcił staw kolanowy - powiedział na konferencji prasowej opiekun MU, Ole Gunnar Solskjaer. - Zawsze kiedy zawodnik wjeżdża na mecze drużyny narodowej, możesz trzymać tylko kciuki, żeby wrócił zdrowy. Tym razem się nie udało. Anthony’ego w tym sezonie prawdopodobnie nie zobaczymy już na boisku. Jego kolano wygląda naprawdę źle.

W minioną niedzielę "Czerwone Diabły" wygrały na Old Trafford z Brighton & Hove Albion 2-1. Do przerwy goście prowadzili. Po zmianie stron do siatki trafili jednak Marcus Rashford i Mason Greenwood, zapewniając gospodarzom komplet punktów.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Martial w trwającym cyklu rozegrał łącznie 36 spotkań, zdobył w nich siedem goli i zaliczył osiem asyst.

UKi

Premier League - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz