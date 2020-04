Angielscy piłkarze nie za wiele robią sobie z poleceń, by w czasie pandemii unikać kontaktu z innymi. "The Sun" donosi o wybryku piłkarza Manchesteru City Kyle'a Walkera.

Choć koronawirus pokazał, że nie oszczędza nawet postaci z pierwszych stron gazet, to Anglicy wciąż bagatelizują zagrożenie. I to mimo tego, że zakażeni wirusem zostali wcześniej m.in. Mikel Arteta, Callum Hudson-Odoi, czy Pepe Reina. Chorobę wykryto nawet u premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona oraz Księcia Karola.

Mimo tego kwarantanny (obowiązkowej po wykryciu wirusa u Hudsona-Odoiego) nie potrafił dotrzymać zawodnik Chelsea Mason Mount, przyłapany na grze w piłkę na lokalnym boisku. Kilka dni później nad ranem swoje auto rozbił kapitan Aston Villi Jack Grealish.



Dziś brytyjskie media rozpisują się o nieodpowiedzialności Kyle'a Walkera. Według relacji "The Sun" piłkarz urządził u siebie imprezę, zapraszając na nią kolegę (także piłkarza) oraz dwie prostytutki.



Media cytują nawet wypowiedzi 21-letniej kobiety, która pojechała do Walkera. - Pojechałam tam taksówką. Na miejscu byłam ok. 22:30, a wyszłam stamtąd o 2 w nocy - relacjonowała.



"The Sun" od razu przypomniało, że jeszcze niedawno piłkarz sam apelował o pozostanie w domu i unikanie kontaktów z innymi, zwłaszcza obcymi ludźmi.



Tylko w ciągu ostatniej doby władze Wielkiej Brytanii poinformowały o 708 zgonach spowodowanych koronawirusem. Łączna liczba zgonów przekroczyła już 4 tysiące. Najmłodsza ofiara w Wielkiej Brytanii miała zaledwie pięć lat.

Zdjęcie Kyle Walker (z lewej) w meczu z Hoffenheim / PAUL ELLIS / AFP

