Angielska Premier League dostosuje długość trwania letniego okienka transferowego do europejskich standardów. W tym roku transferów będzie można dokonywać do 1 września.

Przez ostatnie dwa sezony w Anglii okienko transferowe było zamykane w przeddzień rozpoczęcia sezonu. Angielskie kluby zagłosowały jednak za zmianą tego stanu rzeczy.

W specjalnym oświadczeniu Premier League zapowiedziała, że termin zamknięcia okienka transferowego został przesunięty na "tradycyjny termin pod koniec sierpnia lub na początku września". Latem 2020 roku angielskie kluby będą mogły rejestrować nowych zawodników do 1 września do godziny 17.

Głosowanie odbyło się w czwartek na zgromadzeniu akcjonariuszy Premier League w Londynie.

Pomysł wydłużenia okienka transferowego do pozostałych lig w Europie poparł trener zmierzającego po tytuł mistrzowski Liverpoolu FC Juergen Klopp.



- Nie obchodzi mnie, kiedy się zamknie, ale ważne, by we wszystkich krajach zamknęło się w tym samym czasie - komentował jeszcze we wrześniu zeszłego roku.



- Rozmawialiśmy o zamknięciu okienka przed rozpoczęciem sezonu. To był dobry pomysł, ale zrobiła tak tylko Anglia - oceniał Klopp.

