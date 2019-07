Krystian Bielik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. O zatrudnienie 21-letniego Polaka walczy kilka klubów angielskiej Championship.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz o Krystianie Bieliku. Wideo INTERIA.TV

Derby County, West Bromwich Albion, Middlesbrough i Brentford - według "The Telegraph" wszystkie te kluby ustawiły się w kolejce po Bielika. Polak, który w ostatnim sezonie był wypożyczony do trzecioligowego Charltonu, jest piłkarzem Arsenalu. Tyle że londyńczycy wciąż nie są przekonani, że stać go na grę w podstawowym składzie czołowego zespołu Premier League.

Reklama

Obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski che więc zmienić otoczenie, choć działacze Arsenalu próbują go namówić do przedłużenia wygasającej za dwa lata umowy z klubem. Dobre występy w Charltonie, a także w niedawnych mistrzostwach Europy do lat 21 przekonały jednak do jego umiejętności kluby z Championship.

Wcześniej angielskie media informowały, że Polak może zostać włączony w umowę transferową Arsenalu z Hull City - klub z północnego Londynu chce sprowadzić stamtąd Jarroda Bowena, a Bielik miałby stanowić element rozliczenia między klubami. Poza tym w mediach pojawiają się informacje, wedle których Polaka obserwuje AC Milan oraz kluby Bundesligi.



Bielik gra w Anglii od 2015 r. Arsenal kupił go z Legii Warszawa. Jako piłkarz klubu ze stolicy obrońca rozegrał pięć meczów w Ekstraklasie.



Premier League: sprawdź terminarz na przyszły sezon

Zdjęcie Krystian Bielik zgłosił akces do dorosłej kadry na środek bloku obronnego / Getty Images

DG