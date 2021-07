W piątek Toby Alderweireld - wedle przewidywań - ma wystąpić w meczu reprezentacji Belgii przeciw Włochom. Od tego, jak pójdzie dalej w turnieju "Czerwonym Diabłom", może zależeć to, jak szybko obrońca opuści swój dotychczasowy klub, czyli Tottenham Hotspur.

Toby Alderweireld nie chce być już "Kogutem"

Według mediów, m.in. "The Athletic", Alderweireld chce bowiem tuż po zakończeniu przygody Belgów na Euro usiąść do rozmów na temat opuszczenia zespołu. Swoją chęć zmiany otoczenia miał już oficjalnie zakomunikować włodarzom "Spurs".



Klub z północnej części Londynu ma nie robić Alderweireldowi problemów w sprawie zmiany pracodawcy, o ile otrzyma "odpowiednią ofertę". Jak jednak wskazuje z kolei portal 90min.com, znalezienie kupca na piłkarza może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że obrońca jest jednym z lepiej zarabiających zawodników Tottenhamu. Jego tygodniówka wynosi ok. 100 tys. funtów.



Kierunek: południe Europy lub Beneluks

Wśród możliwych kierunków dla Alderweirelda wymienia się Hiszpanię lub Włochy, ale zainteresowany jego sprowadzeniem ma być także klub z ojczyzny gracza, Royal Antwerp. W przeszłości pojawiały się również plotki na temat powrotu piłkarza do Ajaksu Amsterdam, którego barw bronił w latach 2009-2013.



Poprzednim pracodawcą Toby'ego Alderweirelda było Atletico Madryt. Belg do "Spurs" przechodził jednak po sezonie 2014/2015, który spędził na wypożyczeniu w Southampton F.C.



Tottenham ma nowego trenera

W środę nowym trenerem Tottenhamu został ogłoszony Nuno Espirito Santo - do niedawna szkoleniowiec Wolverhampton Wanderers. Być może pod rządami nowego menedżera w Londynie zostanie zorganizowane "wietrzenie szatni" - znacznie większe, niż obejmujące jedynie zakończenie współpracy z Alderweireldem.



Kontrakt obrońcy ważny jest do 2023 roku.

