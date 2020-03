Były napastnik reprezentacji Anglii i najskuteczniejszy piłkarz w historii Premier League Alan Shearer napisał, że „choć to trudna decyzja”, ale Liverpool nie może być mistrzem, jeśli rozgrywki nie zostaną zakończone.

"Jeśli sezon nie zostanie dokończony nie ma żadnego sposobu, żeby ogłosić zwycięzców i przegranych. To będzie bardzo trudne i straszne dla niektórych klubów a szczególnie dla Liverpoolu, ale to jedyne możliwe rozwiązanie. Jeżeli nie da się rozegrać wszystkich meczów, nie można przyznać tytułów ani degradować ktokolwiek to będzie. Dla Liverpoolu to będzie bardzo trudne. Ale nie widzę właściwego sposobu, jak przyznać im tytuł - mimo tego co zrobili i czego nikt nie kwestionuje. Potrzebują tylko sześciu punktów, ale ich jeszcze nie mają. Dlatego trzeba unieważnić sezon" skomentował na łamach "The Sun" Shearer.

To kolejny głos w toczącej się w Anglii - i nie tylko tam - dyskusji na temat jakie mają zapaść rozstrzygnięcia w przypadku niedokończenia sezonu piłkarskiego. Już wcześniej wiceprezes West Ham United Karren Brady mówiła, że trzeba spisać na straty tę edycję rozgrywek.

Najbardziej poszkodowanym klubem byłby Liverpool, który czeka na mistrzostwo Anglii od 1990 roku. W tej chwili "The Reds" mają 25 punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City. Do rozegrania zostało dziewięć kolejek.

