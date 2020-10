Napastnik Manchesteru City, Sergio Aguero, doznał kontuzji mięśnia i nie będzie mógł grać od dwóch do czterech tygodni - poinformował trener Pep Guardiola. To oznacza, że nie wystąpi także we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Olympique Marsylia.

Do urazu doszło w sobotnim spotkaniu ligowym z West Ham United (1-1). Argentyńczyk, który dopiero co wrócił po poważnej kontuzji kolana, został zmieniony w przerwie meczu.

- Jak długo Sergio będzie musiał teraz pauzować, zależy od tego, jak zareaguje na leczenie, jednak spodziewam się, że musimy sobie poradzić bez niego przynajmniej przez 10-15 dni. Ale to jest taka kontuzja, że może nie będzie w stanie grać nawet przez miesiąc. Musimy zachować spokój i zrobić wszystko, by później stopniowo znowu wprowadzać go do gry - powiedział hiszpański szkoleniowiec.

Manchester City jest wicemistrzem Anglii, ale teraz po pięciu meczach ma zaledwie osiem punktów na koncie i zajmuje 13. miejsce w tabeli Premier League.

