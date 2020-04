Doświadczony i niezwykle zasłużony dla Manchesteru City David Silva po sezonie pożegna się z ekipą obecnego mistrza Anglii. Ma już 34 lata, lecz wciąż nie zatracił piłkarskiego błysku i wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Zdaniem włoskich mediów o jego usługi powalczą AC Milan oraz Inter Miami.

Kontrakt Silvy wygasa 30 czerwca bieżącego roku. Hiszpan zapewne nie tak wyobrażał sobie swoje ostatnie miesiące w Manchesterze City - drużynie, której barw broni od dekady. Obecnie rozgrywki Premier League wciąż są zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa i nie wiadomo, kiedy piłkarze powrócą do gry.



Nie wiadomo także jaka przyszłość czeka 34-latka. Jak donosi "Corriere dello Sport", zainteresowany jego usługami jest AC Milan, były klub Krzysztofa Piątka, który miał już odbyć wstępne negocjacje z przedstawicielami piłkarza. "Rossoneri" będą jednak musieli się wysilić, by zakontraktować Silvę.



Do walki o pozyskanie Hiszpana ma włączyć się także Inter Miami - amerykański klub, którego właścicielem jest ekspiłkarz Milanu - sam David Beckham. Choć gra w Serie A wydaje się być bardziej prestiżowa niż występy w MLS, Inter może przekonać Silvę wysokim kontraktem, a to ma spore znaczenie, zwłaszcza dla zawodników w końcowej fazie kariery.



W obecnym sezonie Silva wystąpił w 28 spotkaniach, w których zdobył trzy gole i zanotował osiem asyst.



