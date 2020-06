W ciągu 30 lat oczekiwania na mistrzowski tytuł przez Liverpool FC przewinęło się 239 piłkarzy i 10 trenerów, wliczając obecnego - twórcę sukcesu, Juergena Kloppa. Na kontrakty wydatkowano w tym czasie 1,47 miliarda funtów - wyliczono na stronie BBC.

Od 1990 roku zespół z miasta muzycznego giganta "The Beatles" rozegrał 1149 meczów, z których wygrał 595, a jego piłkarze strzelili 1968 goli. Na 19. mistrzowski tytuł zawodnicy i kibice czekali 103 410 minut.

Najwięcej spotkań w barwach Liverpoolu w okresie 30-letniego oczekiwania na powrót na mistrzowski tron rozegrał były kapitan "The Reds", Jamie Carragher - 508, zaś o zaledwie cztery mecze mniej ma inna legenda - Steven Gerard. Spośród aktywnych zawodników w pierwszej dziesiątce pod względem liczby występów jest obecny kapitan Jordan Henderson - 266 meczów (7. miejsce).

Przez 30 lat, czyli między 18. a 19. tytułem (1990-2020) trybuny stadionu Anfield odwiedziło 24 698 942 kibiców.

Tytuł "The Reds" stał się faktem w minionym tygodniu, w 31. kolejce ligi angielskiej, na siedem rund przed zakończeniem rozgrywek. Liverpool pokonał Crystal Palace 4-0, a najgroźniejszy rywal - Manchester City uległ na wyjeździe Chelsea Londyn 1-2. To oznacza, że nie będzie już w stanie dogonić zespołu niemieckiego szkoleniowca Kloppa, który objął klub w październiku 2015 roku.

