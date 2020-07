Piłkarze Liverpoolu, którzy są już pewni mistrzostwa Anglii, 22 lipca po meczu u siebie z Chelsea Londyn wzniosą wywalczone trofeum. Specjalne podium stanie na słynnej trybunie Kop stadionu Anfield.

Premier League zaplanowaną ceremonię opisuje jako wyjątkową i specjalnie dostosowaną do obecnej sytuacji. Z powodu pandemii kibice nie mogą bowiem pojawić się na stadionie.

Pierwszym, który wzniesie trofeum będzie kapitan Jordan Henderson. 30-letni pomocnik obecnie jest kontuzjowany i w tym sezonie już nie zagra.

Spotkanie z Chelsea odbędzie się w ramach przedostatniej kolejki. Cztery dni później "The Reds" zagrają jeszcze na wyjeździe z Newcastle United.

To 19. w historii mistrzostwo Anglii Liverpoolu, ale pierwsze od 1990 roku. Pod względem tytułów ustępują tylko minimalnie Manchesterowi United (20).

Szkoleniowcem drużyny od października 2015 roku jest Juergen Klopp, dzięki któremu "The Reds" wspięli się na najwyższy światowy poziom. W poprzednim sezonie triumfowali w Lidze Mistrzów.

