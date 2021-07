Pierwsze treningi drużyna z Liverpoolu odbędzie w Salzburgu, po czym przeniesie się do Tyrolu. Juergen Klopp będzie mieć do dyspozycji 34 zawodników.

Jak poinformował oficjalny serwis klubu, wśród tych piłkarzy będzie m.in. nowy nabytek, Ibrahima Konate. Francuz na początku tego miesiąca przeniósł się do Anglii z drużyny RB Lipsk. Kwota odstępnego za 22-latka wynosiła 40 mln euro.

Mateusz Musiałowski z szansą na zachwycenie Kloppa

Dla polskich fanów piłki nożnej znacznie ważniejsza będzie jednak inna informacja - do Austrii wybiera się także Polak, Mateusz Musiałowski.



Musiałowski, urodzony w 2003 roku, gra na pozycji lewego napastnika. Do młodzieżowej drużyny FC Liverpool przeszedł latem zeszłego roku z UKS SMS Łódź. Jak dotychczas zaliczył debiut w Premier League U-18 oraz w młodzieżowym Pucharze Anglii.



FC Liverpool. Karius i van Dijk także wyruszą na obóz

Innym wartym odnotowania nazwiskiem znajdującym się na "liście Kloppa" jest Virgil van Dijk, który powraca do pierwszej drużyny LFC po trwającej wiele miesięcy kontuzji. Holender w październiku ubiegłego roku zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie.



Do Austrii wybiera się też m.in. Loris Karius. Niemiecki bramkarz, antybohater finału Ligi Mistrzów z 2018 roku, w którym Liverpool uległ Realowi Madryt, powrócił do "The Reds" po trwającym jeden sezon wypożyczeniu do Unionu Berlin.



FC Liverpool sezon ligowy rozpocznie 14 sierpnia od meczu na wyjeździe z ekipą Norwich City.

