Szósta tura testów na koronawirusa nie wykazała ani jednego przypadku zakażenia w Premier League. Przetestowanych zostało 1195 osób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. SC Freiburg - Borussia M'gladbach 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Dobre wieści docierają z Anglii. Tamtejsze kluby szykują się na wznowienie rozgrywek i są do tego już niemal gotowe. Wśród żadnej z przebadanych osób nie wykryto koronawirusa.



Była to już szósta runda testów w Premier League. W pierwszej z nich wykryto sześć przypadków, w kolejnych dwa i cztery. Ostatnie trzy tury testów przyniosły jednak zaledwie jeden wynik pozytywny.



Angielska Premier League ma zostać wznowiona 17 czerwca. Pierwszego dnia odbędą się dwa spotkania, w tym hitowy pojedynek Manchesteru City z Arsenalem.



Niewykluczone, że już pierwsza seria gier pozwoli Liverpoolowi FC zapewnić sobie tytuł mistrzowski. "The Reds" potrzebują do tego derbowego zwycięstwa nad Evertonem oraz korzystnych wyników w innych spotkaniach.





Zdjęcie Mecz Southampton - Liverpool / WILL OLIVER / AFP

