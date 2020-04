Dokładnie 10 lat temu wykonano zdjęcie, które przeszło do historii. Obiektywy aparatów uwieczniły celebrację Paula Scholesa i Gary'ego Neville'a, którzy pocałunkiem świętowali zwycięską bramkę w derbach Manchesteru.

Był 17 marca 2010 roku. Manchester City podejmował walczącą o tytuł ekipę "Czerwonych Diabłów", którą prowadził jeszcze wtedy sam Sir Alex Ferguson.

Wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem. Wszystko zmieniło się jednak w 93. minucie. Patrice Evra dośrodkował z lewej flanki w pole karne, a Scholes głową wpakował piłkę do siatki, zapewniając swojej drużynie komplet punktów, zwiększając tym samym szansę na mistrzostwo Anglii.

Jednym z tych, którzy pobiegli pogratulować rudowłosemu pomocnikowi, był pełniący funkcję kapitana Neville. Obrońca najpierw objął Scholesa, a następnie pocałował prosto w usta.

Obrazki z tamtego spotkania obiegły i zszokowały cały piłkarski świat. Neville za swoją radość "oberwał po głowie" od wielu osób.

Sama bramka Scholesa pozwoliła Manchesterowi United zbliżyć się na jeden punkt do Chelsea, lecz ostatecznie to "The Blues" mogli świętować mistrzostwo.

TB

Zdjęcie Paul Scholes i Marouane Chamakh (po prawej) sprzeczają się podczas meczu / ANDREW YATES / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL