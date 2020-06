Dani Ceballos zaskoczył wszystkich podczas wczorajszego spotkania Arsenalu. Pomocnik "Kanonierów" zagrał pomiędzy nogami... leżącego kolegi z drużyny. Tego nie nakręciłby najlepszy reżyser komediowy.

Do zdarzenia doszło podczas spotkania pomiędzy drużyną Brighton a Arsenalem. Gospodarze wygrali go 2-1, jednak uwagę kibiców przykuła nie tylko niespodziewana porażka ekipy z Londynu.



W 59. minucie "Kanonierzy" rozgrywali akcję, Alexandre Lacazette próbował urwać się obronie, jednak został zatrzymany i padł na murawę. Sędzia nie zareagował i piłkarze Arsenalu nadal utrzymali się przy piłce.



Dani Ceballos zdecydował się na podanie w kierunku Bukayo Saki, lecz na drodze piłki leżał Lacazette. Francuz intuicyjnie podniósł się, a piłka przeleciała pomiędzy jego nogami i ostatecznie trafiła do adresata.



Piłkarze Arsenalu jako pierwsi wyszli na prowadzenie, jednak ostatecznie nie udało im się utrzymać prowadzenia. Gospodarze odpowiedzieli już po chwili, a w samej końcówce meczu zwycięskiego gola zdobył Neal Maupay.



