Poważne problemy angielskiego giganta. Niepokojące wieści

Trudno określić, na jakim etapie znajduje się projekt Erika ten Haga pt. Manchester United . Choć holenderski szkoleniowiec już w zeszłym sezonie udowodnił, że prowadzony przez niego zespół jest w stanie wygrywać i walczyć o najważniejsze trofea, to jednak dystans, który dzielił "Czerwone Diabły" od rywali zza miedzy, był nie do przeskoczenia.

Postawa United w bieżących rozgrywkach wydaje się wielką niewiadomą. Okres przygotowawczy nie dał jasnych odpowiedzi na pytanie, czy drużyna z czerwonej części Manchesteru zrobiła kolejny krok i jest w stanie nawiązać walkę o poważne cele. Nie jest tajemnicą, że w klubie o takiej renomie, walka o mistrzostwo Anglii, czy też Ligę Mistrzów to jedne z głównych celów , które zakłada się tuż przed sezonem.

Niestety, ale droga do ich realizacji w bieżącej kampanii może być naprawdę wymagającym zadaniem. Wszystko z powodu licznych kontuzji, które prześladują drużynę Erika ten Haga . Długa absencja Luka Shawa , uraz Masona Mounta , czy nieunikniona pauza Kobbiego Mainoo to tak naprawdę wierzchołek problemów zdrowotnych, z którymi borykają się piłkarze United.

Manchester United ma poważny problem. Ważny piłkarz doznał kontuzji, niepokojące wieści

Do listy nieobecnych dołączył jeden z głównych filarów defensywnej formacji, Raphael Varane. Były kapitan reprezentacji Francji nie pojawił się w drugiej połowie meczu z Nottingham Forrest, co mocno zaniepokoiło fanów zgromadzonych na Old Trafford.