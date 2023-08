Potwierdza się najmroczniejszy scenariusz. Gwiazdor mistrza Anglii poznał diagnozę

Wszystko wskazuje, że Kevin De Bruyne w tym roku nie pojawi się już na murawie. Jeden z liderów Manchesteru City zmaga się z przewlekłym urazem ścięgna podkolanowego. Z tego powodu nie dokończył meczu pierwszej kolejki Premier League. Teraz czeka go najprawdopodobniej zabieg chirurgiczny, co wiąże się z wydłużonym okresem rekonwalescencji. To poważne osłabienie ekipy mistrza Anglii, która w bieżącym sezonie bronić będzie potrójnej korony.