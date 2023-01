Potrójny transfer na samym szczycie? Arabscy inwestorzy z szalonym planem!

Trzeba przyznać, że Chelsea od początku roku 2023 przyciąga sporo medialnej uwagi, jeśli mowa o transferach - na początku stycznia na Stamford Bridge zameldowali się bowiem Benoit Badiashile oraz David Fofana, a niedawno do ich grona dołączył również Mychajło Mudryk, którego przenosiny - co ciekawe - doprowadzą do sporego finansowego wsparcia dla ukraińskiego wysiłku wojennego. Co więcej wypożyczono również Joao Felixa.

Mowa tu jednak wyłącznie o piłkarzach przybywających do klubu - niewykluczone jednak, że "The Blues" jeszcze przed zamknięciem okienka zdecydują się również na pewne pożegnania i to w nietypowych okolicznościach. Wszystko za sprawą... Newcastle United.

Premier League. Newcastle United ściągnie trójkę graczy z Chelsea? Ziyech najbliżej potencjalnego odejścia

"Sroki", które pod koniec 2021 roku zostały przejęte przez inwestorów z Arabii Saudyjskiej, na brak funduszy nie muszą z pewnością obecnie narzekać - jednocześnie jednak na St. James' Park nikt nie myśli o nagłym budowaniu projektu w stylu "Galacticos", a na ostrożnym i przemyślanym konstruowaniu składu.

Można jednak powiedzieć, że powoli nadchodzi czas na pierwsze "szaleństwo" ze strony NU - jak bowiem informuje "Daily Telegraph", klub prowadzony przez Eddiego Howe'a być może pokusi się niebawem o potrójny transfer, obierając na celownik trójkę graczy Chelsea - Gallaghera, Loftusa-Cheeka i Ziyecha.

Jest jednak pewien problem - twarde weto może postawić to trener Chelsea Graham Potter, który jest skłonny z tej trójki obecnie odstąpić tylko Ziyecha, który na Stamford Bridge pojawił się przed trzema laty. Co do pozostałych piłkarzy szkoleniowiec ma dużo większe wątpliwości, przede wszystkim z uwagi na bieżące problemy z kontuzjami w drużynie. Ostatnie zdanie jednak z pewnością będzie należeć do zarządu, który może zostać przekonany konkretnymi ofertami finansowymi...

Newcastle United "zakotwiczone" w czołówce Premier League

Newcastle United ma cały czas spore ambicje co do tego, by nawet wywalczyć mistrzostwo Anglii - co prawda do liderów z Arsenalu "Sroki" tracą dziewięć punktów, ale dalej nie jest to różnica niemożliwa do zniwelowania. Udział w Lidze Mistrzów wydaje się dla Howe'a i jego podopiecznych jednak absolutnym minimum.

