Potężna kara dla reprezentanta Anglii. Za bukmachera

Kara dla Ivana Toneya weszła w życie od razu i przez osiem miesięcy nie może on grać w piłkę, natomiast zakaz treningów obejmuje cztery miesiące. Oznacza to, że na boisku będziemy mogli go zobaczyć dopiero 17 stycznia przyszłego roku. Dodatkowo angielskie napastnik jamajskiego pochodzenia musi zapłacić 50 tys. funtów grzywny.

Jak podaje angielska federacja FA, chodzi o naruszenie zasad związanych z zakładami bukmacherskimi. Miały miejsce między 25 lutego 2017 roku a 23 stycznia 2021 roku, kiedy Toney reprezentował Scunthorpe United, Wigan Athletic, Peterborough United i Brentford. Nie podano jednak, czy zawodnik sam grał i obstawiał u bukmachera, czy tez przekazywał komuś informację, jak to było chociażby w wypadku innego reprezentanta Anglii Kierana Trippiera. Został on zdyskwalifikowany w 2020 roku za przekazywanie informacji, aby obstawiać jego transfer z Tottenhamu do Atletico Madryt. Dostał za to 10 tygodni pauzy.