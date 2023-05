Czwartkowe zwycięstwo Manchesteru United nad londyńską Chelsea (4:1) zamknęło kwestię składu najlepszej czwórki tabeli Premier League. Mistrzem zostanie Manchester City, wicemistrzem Arsenal, a trzecią i czwartą lokatę podzielą między sobą "Czerwone Diabły" oraz Newcastle. Żadna inna drużyna już im nie zagrozi. Matematyczne szanse wejścia do "TOP4" jako ostatni stracił Liverpool.

"The Reds" tracą do czwartych "Srok" cztery punkty, a do końca sezonu pozostała tylko jedna kolejka. Tym samym będą musieli zadowolić się grą w Lidze Europy. Bardzo gorzko nacechowanego tweeta opublikował Mohamed Salah.

Mohamed Salah po niezakwalifikowaniu się do Ligi Mistrzów: "Zawiedliśmy"

"Jestem całkowicie zdruzgotany. Nie ma na to absolutnie żadnego usprawiedliwienia. Mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy, aby dostać się do przyszłorocznej Ligi Mistrzów i zawiedliśmy. Jesteśmy Liverpoolem i zakwalifikowanie się do tych rozgrywek to absolutne minimum. Przykro mi, ale jest za wcześnie na optymistyczny wpis. Zawiedliśmy was i samych siebie" - napisał Egipcjanin, dołączając swoje czarno-białe zdjęcie z jednego z meczów.

Podopieczni Juergena Kloppa do ostatniej chwili chcieli się liczyć w wyścigu o czołową czwórkę. Zimą mieli gorszy okres, ale ostatnią porażkę odnieśli 1 kwietnia przeciwko City, a od 17 kwietnia do 15 maja wygrali siedem kolejnych spotkań ligowych. Zastrzyk tych 21 punktów pozwolił kibicom wierzyć, że uda się osiągnąć cel, jednak straty poniesione w pierwszych miesiącach po katarskim mundialu okazały się nie do nadrobienia.

W tym sezonie piłkarze z Anfield Road zakończyli udział w Champions League na 1/8 finału, gdzie odpadli z Realem Madryt. W kampanii 2021/22 grali z "Królewskimi" w finale, jednak w nim również okazali się gorsi.

Salah w tym sezonie ligowym jak dotąd rozegrał wszystkie 37 meczów, w których strzelił 19 goli i zanotował 11 asyst.

Mohamed Salah / AFP

