Arsenal - West Ham United. Saka szybko trafia do bramki, sędzia... gwiżdże spalonego

Już w 4. minucie do siatki trafił Bukayo Saka - piłkarz od początku bardzo aktywny w ofensywie. W świetnej, dynamicznej akcji Odegaard odegrał najpierw do Nketiaha, a ten prędko podał do wspomnianego Saki, który z bliska potężnym strzałem nie dał szans Fabiańskiemu. Wszystko to okazało się na nic, bo... Nketiah w pewnej chwili wylądował na spalonym.