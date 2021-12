West Ham objął prowadzenie w meczu z Brighton już w piątej minucie, gdy Tomas Soucek pokonał głową bramkarza po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.



Łukasz Fabiański zatrzymał Jakuba Modera

W 39. minucie do wyrównania mógł, a nawet powinien doprowadzić Jakub Moder, który po świetnym dograniu kolegi stanął oko w oko z bramkarzem. Górą był jednak w tym starciu były reprezentant Polski, który zdołał obronić strzał młodszego kolegi.



Tuż po zmianie stron z gola cieszył się przez moment Michail Antonio. Jego radość nie trwała jednak długo. VAR przeanalizował ogromne zamieszanie, do jakiego doszło w polu karnym Brighton, a sędzia ostatecznie odgwizdał spalonego.

Reklama

Goście nie poddali się i w 89. minucie doprowadzili do wyrównania. Zresztą w pięknym stylu. Widowiskową przewrotką popisał się Neal Maupay, dając swojej drużynie jeden cenny punkt.



Dramatyczne sceny w meczu Premier League Watford - Chelsea

Do niepokojących scen doszło podczas rozgrywanego równolegle meczu Watford - Chelsea. Spotkanie zostało przerwane, gdy Marcos Alonso zaalarmował sztab medyczny "The Blues" o nagłych problemach zdrowotnych jednego z kibiców.



Według doniesień angielskich mediów, u jednego z fanów doszło do zatrzymania akcji serca. Szybka akcja ratunkowa przyniosła jednak skutek, dzięki czemu został on przetransportowany do szpitala w stanie stabilnym.



14. kolejka Anglia - Premier League

2021-12-01 20:30 | Stadion: London Stadium | Arbiter: Chris Kavanagh West Ham United FC Brighton & Hove Albion FC 1 1 DO PRZERWY 1-0 T. Souček 5' N. Maupay 89'

TB