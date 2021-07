Musiałowski trafił do Liverpoolu przed rokiem z SMS-u Łódź.

Nastolatek ma za sobą udany sezon w młodzieżowych rozgrywkach. Zaimponował zwłaszcza umiejętnością dryblingu, stąd nawiązania do Messiego, do których należy oczywiście podchodzić z dystansem.



Minione rozgrywki Musiałowski zakończył z 10 bramkami na koncie. Jedna z nich - zdobyta w meczu z Newcastle United - została wybrana najładniejszym trafieniem na boiskach Premier League U-18.



Mateusz Musiałowski podpisał kontrakt z Liverpoolem

Trener Liverpoolu Juergen Klopp dostrzegł talent młodego Polaka i zabrał go wraz z resztą drużyny na obóz przygotowawczy do Austrii.



Polak został zauważony także przez angielskie media, które nazwały go "ekscytującą maszyną" ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).





