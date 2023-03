Polski bramkarz z płytką w twarzy. Udana operacja po makabrycznej kontuzji

Kontuzja prawdopodobnie wykluczy z gry byłego reprezentanta Polski na około miesiąc - do początku kwietnia. Do tego czasu pierwszym bramkarzem "Młotów" będzie 30-letni Francuz Alphonse’a Areola. W rezerwie West Ham ma jeszcze dwóch młodych golkiperów, są to: Krisztian Hegyi i Joseph Anang.

Nieszczęsny Felipe

Do nieszczęścia doszło po ataku kolanem obrońcy Forest, Felipe. Wcześniej 37-letni Polak zagrał we wszystkich 24 meczach Premier League tego sezonu.

Niezawodny i doświadczony Fabiański

- Miał genialną interwencję na początku spotkania na Old Trafford. Bardzo go lubimy. Tylko dlatego, że Fabiański gra tak równo, jest doświadczony i niezawodny, Alphonse'a jest poza składem. Wiemy jednak, że w rezerwie mamy naprawdę dobrego bramkarza, który robi wszystko, żeby zasłużyć na grę. Mówiłem mu, kiedy go podpisaliśmy, że postrzegamy go jako tego, który zastąpi Łukasza - zdradził menedżer "Młotów".