Polak znów na ustach angielskich mediów. Piękne słowa, doceniono jego grę

Środowy wieczór nie był zbyt udany dla fanów Arsenalu , którzy musieli się pożegnać z marzeniami o zdobyciu trofeum Pucharu Ligi Angielskiej . "Kanonierzy" nie sprostali ciężkiemu zadaniu, jakim było pokonanie West Hamu . Ekipa Łukasza Fabiańskiego już od pierwszych minut przystąpiła do intensywnych ataków, jednak defensywa gości była bardzo czujna.

"Młoty" jednak nie odpuszczały i już 16. minucie wykorzystali "uprzejmość" jednego z defensorów rywali, a konkretniej Bena Whita . Reprezentant Anglii skierował piłkę do własnej bramki, nie dając żadnych szans zdezorientowanemu golkiperowi. Jak się okazało, był to dopiero początek kłopotów gości, bo od tej chwili mecz nie przebiegał, tak jak zaplanował sobie Mikel Arteta .

Gospodarze nie zmienili swojego po przerwie, w dalszym ciągu atakując bramkę strzeżoną przez Aarona Ramsdale'a. W 50. minucie musiał on po raz kolejny wyciągać piłkę z siatki, kiedy to wspaniałą pracę wykonał Naif Aguerd czarując publikę kapitalnym, długim zagraniem, a Mohammed Kudus samym tylko przyjęciem zgubił kryjącego go obrońcę, po czym pewnym strzałem pokonał bramkarza.