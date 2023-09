Polak cierpliwie czekał na szansę. Jego trener zaczął go chwalić

Cieszę się, że słyszę pozytywne słowa od trenera. To jest coś, co poprawia pewność siebie. Staram się jednak za dużo o tym nie myśleć, bo wiem, że mogłoby to przynieść odwrotny efekt do założonego. Mogę się za to w pełni zgodzić z tym, co mówią o nim inni. Współpraca jest doskonała. Arteta umie znakomicie wyjaśnić co ma na myśli. Nawet gdybym chciał powiedzieć na jego temat coś negatywnego, to niczego takiego po prostu nie ma

~ powiedział Kiwior.