Polak chce pozyskać gwiazdę Manchesteru United. Zostały godziny

W kolejnych latach Francuz raczej miał miejsce w składzie United. W trzech sezonach na jego koncie pojawiła się trzycyfrowa liczba bramek, po raz ostatni w rozgrywkach COVID-owego sezonu 2019/20, było to aż 17 trafień. Tyle samo bramek miał inny talent Marcus Rashford , ale biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki górą był Martial, który trafił do siatki 23 razy. To był udany sezon dla drużyny trenera Ole Gunnara Solskjaera, która skończyła rozgrywki na najniższym stopniu podium w Premier League.

Anthony Martial - z Manchesteru United do AEK Ateny

Potem Martial znalazł się na równi pochyłej, nie pomogło wypożyczenie do hiszpańskiej Sevilli. Pod koniec sezonu 2023/24, wcześniej kontuzjowany Francuz, ogłosił, że po dziewięciu latach opuści Old Trafford. W 317 meczach dla United zdobył 90 goli, ostatni z nich padł w grudniu 2023 r. w spotkaniu z Bournemouth . Anthony Martial został ciepło pożegnany przez kibiców i kolegów z drużyny, jego post na Instagramie skomentował m.in. wspomniany Rashford: " Tyle wspaniałych wspomnień bracie ".

Gwiazda francuskiego napastnika, który ma już 29 lat, mocno już wyblakła, bo nie znalazł on zatrudnienia w oknie transferowym. Nie doszedł również do skutku jego transfer do brazylijskiego Flamengo. W tej sytuacji trzeba brać co dają. Do Martiala zgłosił się grecki klub AEK Ateny, którego dyrektorem sportowym jest Radosław Kucharski, dyrektor techniczny klubu, a wcześniej m.in. dyrektor sportowy Legii Warszawa.