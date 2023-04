Pogrom w Anglii. Drużyna Casha zbliża się do Ligi Mistrzów

Trwa zwycięska passa Aston Villi. Może się zakończyć awansem do Ligi Mistrzów

Dla Aston Villi to piąte zwycięstwo z rzędu i siódme w ośmiu ostatnich meczach. Cash nie był w kadrze meczowej z powodu kontuzji odniesionej w meczu Polski z Czechami, jednak za chwilę może okazać się, że w przyszłym sezonie będzie grał w którychś z prestiżowych europejskich pucharów. Jego zespół jest szósty w tabeli, a do czwartego Manchesteru United traci tylko sześć punktów, choć "Czerwone Diabły" mają dwa mecze zaległe.

Jeśli jednak zawodnicy z Villa Park będą dalej w takiej formie, to niebawem mogą stać się poważnym kandydatem nawet do awansu do Ligi Mistrzów. W terminarzu wciąż mają wyjazdy na Old Trafford i Anfield, a także domowe starcie z piątym w stawce Tottenhamem. Wszystko w rękach Emery'ego i spółki. Z kolei Newcastle pozostało na trzeciej lokacie, bo wcześniej odniosło pięć wygranych z rzędu.