Pogba w jednym klubie z wielkimi gwiazdami? Gigant obrał go na celownik

Paweł Czechowski Premier League

Paul Pogba nie od dziś łączony jest z odejściem z Manchesteru United - Francuz zresztą w ostatnich miesiącach wysyłał do mediów coraz wyraźniejsze sygnały dotyczące tego, że z chęcią zmieniłby klubowe barwy. Wiele wskazywało na to, że może udać się do Madrytu - teraz na poważnie do walki o jego podpis na kontrakcie włączył się jednak kolejny europejski gigant, PSG. Czy pomocnik dołączy faktycznie do Messiego i spółki?

Zdjęcie Paul Pogba czuje się coraz mniej szczęśliwy w Manchesterze United. Czy zwiąże się z PSG? / Michael Regan / Staff / Getty Images