Pogba porozumiał się z City, przestraszył się jednak reakcji kibiców United

Francuzowi kończy się umowa z zespołem z Old Trafford i już wiadomo, że po sezonie zmieni barwy klubowe. Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że aby to zrobić Pogba nie musiałby się nawet przeprowadzać, bo jego nowym domem miałoby być Etihad Stadium. Fanem talentu pomocnika jest trener City, Pep Guardiola.

W Anglii od razu zaczęto wspominać sytuację Carlosa Teveza, który właśnie na taki ruch zdecydował się w 2009 roku. Argentyńczyk po rozegraniu 99 meczów dla United przeniósł się do niebieskiej części miasta i wydatnie pomógł City w zbudowaniu swojej obecnej pozycji w angielskim futbolu.

Reklama

To z nim w składzie The Cityzens zdobyli swoje pierwsze trofea po przejęciu przez arabskich właścicieli - Puchar Anglii w 2011 i mistrzostwo w 2012 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Manchester City. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Premier League. Paul Pogba przestraszył się reakcji fanów United

Zdaniem "The Times" Pogba porozumiał się z City w sprawie swojego kontraktu, ostatecznie jednak nie zdecydował się na sfinalizowanie ruchu, bojąc się reakcji fanów swojej dotychczasowej drużyny. Piłkarz przestraszył się, że jego życie w mieście mogłoby stać się bardzo ciężkie.

Francuz i tak w Manchesterze przeszedł już swoje, bo w marcu został ofiarą włamania.

"La Gazzetta dello Sport" informuje z kolei, że opcją dla Pogby jest także powrót do Juventusu, z którego w 2016 roku przechodził do United. Stara Dama szuka wzmocnień w środku pola, a oprócz 29-latka do Turynu zdaniem gazety może trafić też inny zawodnik z Premier League - Jorginho.