Angielskie media prześcigają się w doniesieniach na temat Paula Pogby. Według nich Manchester United miał podnieść ceną za swoją największą gwiazdę, a to oznacza, że Francuz prawdopodobnie zostanie na Old Trafford.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bolesny" gol Pogby podczas treningu. Nikt się nie spodziewał tej bramki. Wideo © 2019 Associated Press

Real Madryt i Juventus - na celowniku tych gigantów z Hiszpanii i Włoch znalazł się 26-letni francuski pomocnik, który chciałby spróbować swoich sił poza ligą angielską.

Reklama

Pogba grał już w Juventusie i wygląda na to, że w najbliższym czasie nie wróci do Turynu. Według ostatnich doniesień Juventus zrezygnował i nie kupi mistrza świata za 150 mln funtów, ani tym bardziej za 180 mln, bo tyle ma wynosić nowa cena za zawodnika.

W grze pozostał jeszcze Real i to właśnie zakusy tego klubu miały skłonić Manchester United do podniesienia ceny za Pogbę.

Szefowie klubu z Old Trafford chcą zrobić wszystko, by gwiazdor pozostał w Anglii. Na jego transfer do "Królewskich" naciska agent piłkarza, Mino Raiola.

Pogba związany jest kontraktem z klubem do 2021 roku z opcją przedłużenia.

Premier League: sprawdź terminarz nowego sezonu!

Zdjęcie Paul Pogba / AFP

WS