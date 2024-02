Pobudka dla Bayernu, tego się obawiali Niemcy. Kluczowe wieści z Anglii

Choć mogły istnieć pewne obawy, jak Alonso poradzi sobie z taką ekipą i na tak wysokim poziomie, to Bask szybko rozwiał wszelkie wątpliwości - pod jego wodzą "Aptekarze" stali się wręcz piłkarską maszyną i obecnie są na najlepszej drodze do zdobycia pierwszego w dziejach klubu mistrzostwa Niemiec.

To sprawiło, że na szkoleniowca ekipy z BayArena zaczęli spoglądać liczni europejscy giganci. 42-latek ma być przede wszystkim priorytetem dla Bayernu Monachium , który chciałby go sprowadzić w miejsce odchodzącego po sezonie Thomasa Tuchela.

Bayern "poluje" na Xabiego Alonso, tymczasem... Liverpool wykonał swój pierwszy ruch

"Die Roten" muszą jednak zintensyfikować swoje działania względem trenera - i to błyskawicznie, bo jak informuje Leon Potuzhek ze "Sport Bild", pierwszy poważny krok w jego sprawie wykonał już Liverpool F.C., kierując wstępne zapytanie do agenta Alonso, Inakiego Ibaneza.

To zaś ma związek z faktem, że z "The Reds" rozstanie się po zakończeniu sezonu 2023/2024 Juergen Klopp. Odpowiedź Bayernu musi być prędka i celna - klub z Allianz Arena zresztą ma podobno nie wahać się wypłacić Baskowi astronomicznie wielkiej pensji, byle tylko przekonać go do siebie. Pytanie, czy same pieniądze tu wystarczą...