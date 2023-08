Pobili rekord, ale to nie koniec. Chelsea blisko sensacyjnego transferu

Chelsea udanie zainaugurowała sezon remisując zasłużenie 1-1 z faworyzowanym Liverpoolem , a w drużynie nowego trenera Mauricio Pochettino zadebiutowało aż czterech piłkarzy - jeden z nich zdobył wyrównującą bramkę - to francuski obrońca Axel Disasi pozyskany z AS Monaco .

Nie tylko Caicedo. Romeo Lavia również trafi do Chelsea?

"The Blues" zagrali nieźle, a jeszcze lepiej władze klubu poczynają sobie na rynku transferowym. Wczoraj Chelsea pobiła transferowy rekord Premier League płacąc 115 mln funtów za Ekwadorczyka Moisesa Caicedo z Brighton . Klub ze Stamford Bridge pobił własny wyczyn z ostatniego zimowego okienka transferowego, gdy sprowadził Argentyńczyka Enzo Fernandeza za 100 mln funtów. Obaj piłkarze złożyli podpis na kontraktach ważnych aż do 2031 roku.

Wydawało się, że Caicedo zwiąże się z Liverpoolem , ale piłkarz już wcześniej dał słowo Chelsea i do niej dołączył. To nie koniec ofensywy transferowej klubu ze Stamford Bridge. Wyspiarskie źródła mówią, a konkretnie David Ornstein z The Athletic piszą, że przesądzony jest transfer Romeo Lavii .

Wcześniej 19-letni Lavia grał w belgijskim Anderlechcie, skąd trafił do Manchesteru City, który z kolei sprzedał go do Southampton, zachowując prawo odkupienia piłkarza. Wygląda na to, że zespół Pepa Guardioli nie skorzysta z tego zapisu i Romeo Lavia dołączy do Moisesa Caicedo i trafi do Chelsea.